Ukrayna ordusunun cumartesi sabahı Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i küplere bindirirken, Rus lider intikamını yine sivillerden çıkardı.
Bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere çok sayıda kente füze saldırısı düzenleyen Rus ordusu, çok sayıda kişinin ölmesine neden olurken şehir meydanlarından yansıyan görüntüler herkesin kanını dondurdu.
Sosyal medyaya düşen bir videoda, pazartesi sabahı çok sayıda öğrenci Kiev'deki Taras Shevchenko Üniversitesi'nin yolunu tutarken üniversitenin duvarlarına füzelerin isabet ettiği görülüyor. Genç bir kızın okul yolunda kaydettiği görüntülerde yaşadığı panik videoya anbean yansıyor.
Son Dakika › Güncel › Ukraynalı genç kızın panik anları! Rus füzeleri üniversite duvarına isabet etti - Son Dakika