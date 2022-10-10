Ukraynalı genç kızın panik anları! Rus füzeleri üniversite duvarına isabet etti - Son Dakika
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Ukraynalı genç kızın panik anları! Rus füzeleri üniversite duvarına isabet etti

10.10.2022 10:43

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlamalar yaşanırken saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyaya düşen bir videoda genç kızın Taras Shevchenko Üniversitesi'ne doğru yürüdüğü sırada binanın duvarına füze isabet ettiği ve yaşadığı panik anları görüldü.

Ukrayna ordusunun cumartesi sabahı Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i küplere bindirirken, Rus lider intikamını yine sivillerden çıkardı.

BAŞKENT YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere çok sayıda kente füze saldırısı düzenleyen Rus ordusu, çok sayıda kişinin ölmesine neden olurken şehir meydanlarından yansıyan görüntüler herkesin kanını dondurdu.

ÜNİVERSİTENİN DUVARINA FÜZE İSABET ETTİ

Sosyal medyaya düşen bir videoda, pazartesi sabahı çok sayıda öğrenci Kiev'deki Taras Shevchenko Üniversitesi'nin yolunu tutarken üniversitenin duvarlarına füzelerin isabet ettiği görülüyor. Genç bir kızın okul yolunda kaydettiği görüntülerde yaşadığı panik videoya anbean yansıyor.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

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