Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi

20.04.2022 20:29
Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatma ile Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatma ile Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, TSİ 15: 12'de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma testini gerçekleştirdi. Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki hedefe ateşlenen balistik füzenin fırlatma emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi. Putin video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda balistik füzeyle ilgili, "Sarmat kıtalararası balistik füzesinin başarıyla fırlatılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu Rus ordusunun gelişiminde önemli bir olaydır. Bu füze en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelebiliyor. Dünyada benzerleri yok ve uzun bir süre olmayacak. Bu gerçekten eşsiz silah ve silahlı kuvvetlerimizin muharebe potansiyelini güçlendirecek. Rusya'nın dış tehditlere karşı güvenliğini temin edecek ve bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek" dedi.

Füze testi ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı ise, füzenin Kamçatka Adası'ndaki Kura Eğitim Sahası'nda belirlenen hedefin tam isabet ile vurduğunu aktararak, "Sarmat, ülkemizin stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş gücünü önemli ölçüde artıracak, dünyadaki en uzun menzilli hedefleri imha eden en güçlü füzedir" dedi.

Sarmat balistik füzesinin, Rusya'ya ait 1988 yılında geliştirilen Voyevoda balistik füzesinin yerini alacağı belirtilirken, Sarmat balistik füzesinin kuzey ve güney kutup hedeflerini aşabildiği ve 11 ile 18 bin kilometre menzili olduğu tahmin ediliyor. - MOSKOVA

Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Uzay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi - Son Dakika


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