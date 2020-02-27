Rusya kıtalararası Yars Balistik Füzesi'ni otoyolda yürüttü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya kıtalararası Yars Balistik Füzesi'ni otoyolda yürüttü - Son Dakika

Rusya kıtalararası Yars Balistik Füzesi'ni otoyolda yürüttü

6 saat önce

Moskova'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı etkinlikleri için Kızıl Meydan'da geçiş töreninde gösterilerek olan Yars Balistik Füze Sistemleri, Moskova'nın otoyollarında ilerleyerek eğitim alanına götürüldü.

Rusya kıtalararası Yars Balistik Füzesi'ni otoyolda yürüttü, System.String[]

Moskova'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı etkinlikleri için Kızıl Meydan'da geçiş töreninde gösterilerek olan Yars Balistik Füze Sistemleri, Moskova'nın otoyollarında ilerleyerek eğitim alanına götürüldü.


Sovyetler Birliği'nin, Nazilere karşı 9 Mayıs'ta kazandığı zaferin ardından her yıl geleneksel olarak kutlanan ve bu yıl 75'nci yılı kutlanacak olan Zafer Bayramı etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı, envanterindeki önemli silahları Moskova'da bulunan Alabino askeri eğitim alanına göndermeye başladı. Rusya'nın prestiji için çok önemli olan ve Zafer Bayramı geçit törenlerinin en dikkat çeken silahlarından olan Yars kıtalararası balistik füzeleri sivil araçların arasından yüksek güvenlik önlemleri altında Alabino'ya ulaştı. Yakında eğitim sahasında füzeler ile tören eğitimlerine başlanacağı duyuruldu. - MOSKOVA

Zafer Bayramı, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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