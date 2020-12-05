Rusya kitlesel aşılamaya başladı, öncelik sağlık, eğitim ve sosyal hizmet görevlilerinde - Son Dakika
BBC

Rusya kitlesel aşılamaya başladı, öncelik sağlık, eğitim ve sosyal hizmet görevlilerinde

05.12.2020 16:07
Rusya kitlesel aşılamaya başladı, öncelik sağlık, eğitim ve sosyal hizmet görevlilerinde, System.String[]

Rusya, başkent Moskova'da yeni açılan kliniklerinde en çok risk altında olan çalışanlara öncelik verdiği kitlesel Covid-19 aşılama programına bugün başladı.

Rusya, başkent Moskova'da yeni açılan kliniklerinde en çok risk altında olan çalışanlara öncelik verdiği kitlesel Covid-19 aşılama programına bugün başladı.

Aşılama programında, Ağustos ayında tescillenen Rus aşısı Sputnik V kullanılıyor.

Geliştirenler, aşının yüzde 95 etkili olduğunu ve önemli bir yan etkiye neden olmadığını söylüyor, ancak aşı bir yandan toplu testlerden geçmeye devam ediyor.

Binlerce kişi hafta sonu iki dozdan ilkini almak için kayıt oldu, ancak Rusya'nın ne kadar üretebileceği net değil.

Yıl sonuna kadar yalnızca iki milyon doz aşı üretileceği tahmin ediliyor.

Programı hafta başında duyuran Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, programın 13 milyonluk kentteki eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarına sunulduğunu söyledi.

Sobyanin, daha fazla aşı üretildikçe bu listenin büyüyeceğini belirtti.

18-60 yaşları arasındaki bu meslek mensupları internet üzerinden ücretsiz kayıt yaptırarak şehirdeki 70 tesiste aşıyı yaptırabiliyor.

Bu tesisler yerel saatle 08: 00-20: 00 arası çalışıyor.

Son 30 gün içinde enjeksiyon yapılanlar veya son iki hafta içinde solunum yolu sorunları çekenler, bazı kronik hastalıkları olanlar ve hamile ile emziren kadınlar hariç tutuluyor.





Her kese iki doz aşı uygulanacak. İkinci doz, ilkinden 21 gün sonra verilecek.

Analiz: Sarah Rainsford, BBC News, Moskova

Bu merkezi Moskova kliniğinde sağlık çalışanları ve öğretmenlerin aşı olduğunu gördük.

Güvenlik ve etkinliğini test etmek için hala toplu denemelerden geçmesine rağmen, hepsi Sputnik V'yi alma konusunda yeterince sakindi. Bir doktor, kendi hastanesinde çok fazla Covid-19 hastası gördüğünü ve bunun yerine aşıyla şansını denemeyi tercih edeceğini söyledi.

Başka bir kadına deneylerin devam etmesi nedeniyle endişe duyup duymadığını sorduğumda, "Her şeyin bir yerden başlaması gerektiğini" belirtti.

Herkes gönüllü olarak kaydolduğunu söyledi. Kullanımdan yaklaşık 15 dakika önce derin dondurucudan çıkarılan aşıyı yaptırmadan önce hastalara birkaç genel sağlık sorusu soruldu.

Bir broşür, olası yan etkiler konusunda uyarıyor, ancak bunların büyük olasılıkla hafif geçeceği ve en fazla birkaç gün süreceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, halk arasında aşı uygulamasına yönelik tepkiler karışık oldu.

Moskova'da yaşayan Igor Krivobokov Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu fikri seviyorum çünkü bu işleri yoluna koymak, enfeksiyon oranını düşürmek için bir şans" dedi.

Fakat bir başka kişi Sergei Grishin, aşı olmayı planlamadığını söyledi:

"Bu süreç uzun sürecek. Aşının sadece küçük bir kısmı üretildi... Herkes aşı olsun, eğer yaptırırlarsa, ben hayatta kalacağım."

Rusya'da şimdiye kadar 2.431.731 koronavirüs vakası ve 42.684 can kaybı meydana geldi. Cumartesi günü, günlük 28.782 yeni vakayla bir rekor kırıldı.

Ülkenin dört bir yanındaki hastaneler aşırı yük altında.





Moskova, her gün binlerce vaka ve düzinelerce ölüm kaydeden, Rusya'daki salgının merkezi. Son 24 saatteki toplam vaka sayısı 7.993.

Rusya hükümeti bir sokağa çıkma kısıtlamaları olasılığını dışladı, ancak Kasım ayında Sobyanin Moskova'da barlar ve kulüplerin açılış saatlerine kısıtlamalar getirdi, yüksek öğrenim öğrencilerini uzaktan eğitime yönlendirdi ve kültürel ve spor etkinliklerini azalttı.

Rusya kitlesel aşılamaya başladı, öncelik sağlık, eğitim ve sosyal hizmet görevlilerinde

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Son Dakika Sağlık Rusya kitlesel aşılamaya başladı, öncelik sağlık, eğitim ve sosyal hizmet görevlilerinde - Son Dakika

BBC

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