Son Dakika Haberleri: Rusya: "Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan"
Son Dakika Politika Rusya: 'Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan'

Rusya: "Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan"

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, basında çıkan "Rusya, Türkiye'nin Kobani operasyonuna karşı çıkıyor" haberlerini yalanladı.

Rusya:

Rusya Savunma Bakanlığı, basında çıkan "Rusya, Türkiye'nin Kobani operasyonuna karşı çıkıyor" haberlerini yalanladı.


Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden sonra bazı basın organlarında, Rusya'nın Türk tarafına 'Türkiye'nin Kobani operasyonuna karşıyız' ifadelerini kullandığı yer aldı. Bu iddialar Rus basınında artınca Rusya Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.


Açıklamada, "Rus Genelkurmay Başkanı'nın Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın Kobani'yi kapsaması konusu görüşülmemiştir. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Türkiye, Kobani, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı
Kobani'den çıkan ABD askerleri ile Suriye ordusu otobanda karşılaştı Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya: "Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]