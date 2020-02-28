Rusya Konsolosluğu önünde güvenlik önlemi alındı - Son Dakika
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Rusya Konsolosluğu önünde güvenlik önlemi alındı

7 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısını protesto eden bir grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere Türk bayrağı astı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısını protesto eden bir grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere Türk bayrağı astı.

İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen üç vatandaş, Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği kınadı.

Katılımcılar, saldırıyı protesto ederek bariyerlere Türk bayrakları astı.

Öte yandan polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı başkonsolosluk çevresini bariyerlerle kapattı.

Ayrıca 1 tane TOMA da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.

Rusya Konsolosluğu önünde güvenlik önlemi alındı

İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:57 Kaynak: AA
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