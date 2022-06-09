Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı - Son Dakika
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Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı

09.06.2022 21:25

- Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı Rusya kontrolü altındaki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların Kırım'a doğru yola çıktığı açıklandı.

- Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı

ZAPORİJYA - Rusya kontrolü altındaki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların Kırım'a doğru yola çıktığı açıklandı.

Rusya'nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları devam ederken, Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların yola çıktığı açıklandı. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl yüklü 11 vagonun Melitopol'den Kırım'a doğru yola çıktığını gurur ve sevinçle bildiririm. Yakın gelecekte bu teslimatların yüzlerce kat artacağı öngörülebilir" ifadeleri kullanıldı.

Rus yetkili ayrıca açıklamasında, "Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor. Tahıl yüklü trenlerin Kırım'dan geçerek, Orta Doğu'ya ulaşmalarını umuyoruz" dedi.

Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı
Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı
Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı
Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya kontrolündeki Melitopol'den tahıl yüklü vagonlar yola çıktı - Son Dakika

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