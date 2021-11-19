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Rusya korona salgınında günlük bin 254 can kaybıyla rekor tazeledi - Son Dakika

Rusya korona salgınında günlük bin 254 can kaybıyla rekor tazeledi

19.11.2021 13:27
Rusya korona salgınında günlük bin 254 can kaybıyla rekor tazeledi

Rusya'da bir günde korona virüs kaynaklı bin 254 can kaybıyla rekor kırılırken, başkent Moskova'da ilk kez 400 çocuğun korona virüse karşı aşılandığı açıklandı.

Rusya'da bir günde korona virüs kaynaklı bin 254 can kaybıyla rekor kırılırken, başkent Moskova'da ilk kez 400 çocuğun korona virüse karşı aşılandığı açıklandı.

Rusya korona virüs salgını ile mücadele etmeye devam ederken, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Son 2 gündür can kaybı sayısında en yük sayıların kaydedildiği ülkede bugün de yeni bir rekora imza atıldı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi, ülkede son 24 saatte bin 254 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybı sayısının 261 bin 589'a yükseldiğini açıkladı. Can kaybının en çok görüldüğü kent 95 kişi ile Moskova olurken, St. Petersburg'ta 77, Kranodar'da 69, Perm ve Stavropol kentlerinde ise 58 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayıları ise 40 bin sınırının altında kalmaya devam ederken, Rusya'da son 24 saatte 37 bin 156 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 9 milyon 257 bin 68'e ulaştı.

MOSKOVA VAKA SAYISINDA İLK SIRADA

En fazla korona virüs vakası 3 bin 371 ile Moskova'da kaydedilirken, başkenti 2 bin 714 ile St. Petersburg, bin 777 ile Samara ve bin 764 ile Krasnodar takip etti. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 37 bin 4'e yükselirken, bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek veri olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde toplam iyileşen sayısı ise 7 milyon 956 bin 254'e yükseldi.

3. DOZ AŞIDA 1 BUÇUK MİLYONA ULAŞILDI

Rusya'da artan korona virüs vaka ve can kaybı sayılarının ardından başkent Moskova da dahil olmak üzere bazı şehir ve bölgelerde uygulanan kare kod uygulamasının ülke geneline yayılacağı ve bunun için gerekli alt yapı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Rusya halkının restoran, eğlence ve alışveriş merkezi gibi toplu alanlara kendilerine tanımlanan QR kodlar ile giriş yapabileceği sistem ülkede yaygınlaşacak.

Vaka ve can kaybı sayılarının en çok görüldüğü başkent Moskova'da şu ana kadar 1. ve 2. doz aşılarını olanlara hatırlatma dozları uygulanmaya da devam ederken, Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasia Rakova başkentte 3. doz aşılamaya devam edildiğini ve şu ana kadar 1 buçuk milyon kişinin üçüncü doz hatırlatma aşısı olduğunu söyledi.

MOSKOVA'DAKİ ÇOCUKLAR AŞI OLMAYA BAŞLADI

Rusya'da çocuklara korona virüs aşısı yapılmaya başlanırken, Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova başkentte 700 çocuğun aşılanacağını, şu ana kadar da 400 çocuğun ilk doz aşı olduğunu belirtti. Rakova, toplamda 3 bin çocuğa aşı yapılacağını söylerken, aşının çocuklar üzerindeki etkilerinin olumlu yönde olması durumunda ülke genelinde çocuklara da aşı yapılacağını açıkladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya korona salgınında günlük bin 254 can kaybıyla rekor tazeledi

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya korona salgınında günlük bin 254 can kaybıyla rekor tazeledi - Son Dakika


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