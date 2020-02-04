Rusya, korona virüs şüphelisi yabancıları ülkeye sokmayacak - Son Dakika

Rusya, Çin'den dünyaya yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı aldığı yeni önlemle, virüs şüphesi taşıyan yabancıları ülkeye sokmama kararı aldı.



Rusya'da korona virüsü taşıyan 2 kişinin tespit edilmesinin ardından, ülkenin yeni hükümeti virüse karşı sert tedbirler almaya başladı. Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin, kabinesiyle toplantı gerçekleştirerek alınan önlemleri tartıştı. Ülkede korona virüsü vakalarıyla karşılaşılması üzerine tedbirleri arttırma yöntemleri görüşülürken, korona virüsü taşıyan veya virüsü taşıdığından şüphe duyulan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye sokulmaması kararlaştırıldı. Başbakan Mişustin ayrıca Rusya'da, korona virüsünün tehlikeli virüs ve hastalıklar kategorisine alındığını söyledi.



Maske stokları tükendi



Öte yandan, Rusya'da çok sayıda Çin vatandaşının bulunması, Rusya'nın Çin ile sınırının bulunması ve toplu ulaşım araçları nedeniyle tedirgin olan Ruslar, maskelere akın etti. Sokağa çıkan hemen hemen herkes maske takarken, ülkede maske stokları tükendi. Maske ithalatı için Türk firmalarıyla görüşmelerin başladığı ve Türkiye'den Rusya'ya maske gönderilmeye başlanacağı öğrenildi. - MOSKOVA