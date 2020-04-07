Rusya, korona virüs tedavisi için 3 ilacın klinik deneylerine başladı - Son Dakika

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Rusya, korona virüs tedavisi için 3 ilacın klinik deneylerine başladı
6 saat önce
Rusya, belirlenen 3 ilacın korona virüs hastaları üzerinde denenmeye başlandığını duyurdu.
Rusya, belirlenen 3 ilacın korona virüs hastaları üzerinde denenmeye başlandığını duyurdu.
Rusya Federal Medikal Biyoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Hidroksiklorokin, Meflokin ve Rusya üretimi olan Kalidavir isimli bu 3 ilacın, korona virüsü tedavisindeki olumlu etkilerinin araştırılıp uygulanması amacıyla klinik çalışmaların başladığını duyurdu. Bu ilaçlar belirlenen hastalar üzerinde denenmeden önce, hastadan ilacın üzerinde denenmesine ilişkin imzalı evrak alınacak.
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Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:14 Kaynak: İHA
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