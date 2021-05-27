Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor - Son Dakika

Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor

27.05.2021 09:03

Mart ayının sonlarına doğru hayvanlar için de koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran Rusya'nın veterinerlik gözlemci kurumu Rosselkhoznadzor, bazı bölgelerdeki veteriner kliniklerinin hayvanlara aşıyı uygulamaya başladığını belirtti. Kurum, Carnivak-Cov adı verilen aşıya başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Arjantin, Güney Kore ve Japonya'dan da ilgi olduğunu kaydetti. Hayvanlara yapılan korona aşısının 6 ay bağışıklık sağladığı tahmin ediliyor.

Rusya, 'dünyada bir ilk' olarak mart ayı sonunda hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştirdiğini açıklamış, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Başkanı Dankvert, o aşının ilk partisinin mayıs başında kullanıma sunulabileceğini duyurmuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ DE İLGİ GÖSTERİYOR

Rusya'nın veterinerlik gözlemci kurumu Rosselkhoznadzor, yerel medyaya açıklamasında bazı bölgelerdeki veteriner kliniklerinin hayvanlara aşı uygulamaya başladığını ifade etti. Kurum, Carnivak-Cov adı verilen aşıya Avrupa Birliği ülkeleri, Arjantin, Güney Kore ve Japonya'dan da ilgi gösterildiğini söyledi.

KLİNİKLERE YAPILAN BAŞVURULARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

Rosselkhoznadzor danışmanı Julia Melano, özellikle "besicilerin, sık seyahat eden evcil hayvan sahiplerinin ve serbest dolaşan hayvanların sahiplerinin aşıya ilgi gösterdiğini ve kliniklere aşı için başvuru yapanların sayısının arttığını" söyledi. Öte yandan, bir diğer koronavirüs aşısı da ABD'deki veteriner ilaç firması Zoetis tarafından geliştiriliyor.

AŞI 6 AY BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR

Bilim insanları henüz hayvanların virüsü insanlara yaydığına ilişkin bir kanıt bulamadıklarını belirtiyor ama dünyanın farklı bölgelerinde, köpekler, kediler ve vizonlar dahil bazı hayvanlarda koronavirüs tespit edildi. Carnivak-Cov aşısının yaklaşık altı ay bağışıklık sağladığı düşünülüyor.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Başkanı Dankvert, ayda 3 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu söyleyerek "Gelecekte her şey talebe ve durumun nasıl gelişeceğine bağlı olacak. Birçok kişi, yabancılar da dahil hayvan çiftlikleri ilgi göstermesine rağmen şimdilik neredeyse hiç sipariş yok" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor

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Son Dakika Dünya Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • yazık: şaka gibi ya bizde daha yarımıza aşı yapılmamış adamlar hayvanlara aşı yapıyor uçuyoruz be uçuyoruzzzzzz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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