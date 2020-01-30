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Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin sınırını kapattı
6 saat önce
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında, Rusya'nın Çin'le olan Uzak Doğu bölgesi sınırının kapatılması talimatını verdi
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ölümcül koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında, Rusya'nın Çin'le olan Uzak Doğu bölgesi sınırının kapatılması talimatı verdi.
Rus Tass ajansına göre, bakanlar kurulu toplantısı öncesi açıklama yapan Mişustin, "Bugünden geçerli olmak üzere sınır kapısının kapatılması talimatını imzaladım. Gün içerisinde vürüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında alınan diğer tedbirleri ve Uzak Doğu bölgesindeki sınırın kapatılmasıyla ilgili vatandaşları bilgilendirme yapacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:18
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