Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosun karantinaya alınmasını istedi.



Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Çinli Başkonsolos Cui Shaochun, perşembe günü yeni görevini devralmak için Ural bölgesinin en büyük şehri Ekaterinburg'a gelir gelmez Rus yetkilileri tarafından gözetim altına alındı.