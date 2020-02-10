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Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı
6 saat önce
Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı. Rusya'ya gelen Çinli Başkonsolos Cui Shaochun’dan iki hafta boyunca "evinde kalması" istendi
Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosun karantinaya alınmasını istedi.
Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Çinli Başkonsolos Cui Shaochun, perşembe günü yeni görevini devralmak için Ural bölgesinin en büyük şehri Ekaterinburg'a gelir gelmez Rus yetkilileri tarafından gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:59
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