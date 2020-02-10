Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı - Son Dakika Dünya

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

6 saat önce

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı. Rusya'ya gelen Çinli Başkonsolos Cui Shaochun’dan iki hafta boyunca "evinde kalması" istendi

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı, System.String[]

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen başkonsolosun karantinaya alınmasını istedi.


Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Çinli Başkonsolos Cui Shaochun, perşembe günü yeni görevini devralmak için Ural bölgesinin en büyük şehri Ekaterinburg'a gelir gelmez Rus yetkilileri tarafından gözetim altına alındı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:59 
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