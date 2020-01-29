Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırıyor - Son Dakika
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Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırıyor

29 dakika önce

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırıyor, System.String[]

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Golikova, düzenlediği basın toplantısında, "31 Ocak gece 12.00'den itibaren tren seferlerini sınırlandırıyoruz. Trenler, Moskova- Pekin ve Pekin-Moskova güzergahında hareket edecek." dedi.

Yahudi Özerk Bölgesi'nin yanı sıra Amur, Habarovsk, Primorsk, Transbaykal bölgelerindeki Çin ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Golikova, bu kapıları kapalı tutma süresini uzattıklarını ifade etti.

Rus Ural Havayolları, daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerini durdurma kararı almıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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