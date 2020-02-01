Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı - Son Dakika Dünya

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı

19 dakika önce

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı, System.String[]

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.


Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durduruldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:53 
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