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Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
19 dakika önce
Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.
Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:53
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