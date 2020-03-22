Rusya, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya'ya uzman ekip gönderdi - Son Dakika
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Rusya, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya'ya uzman ekip gönderdi

6 saat önce

Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.

Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman ekibinin Kovid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya gönderildiğini duyurdu.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekip ve tıbbi ekipman ile iki uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ayrıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplam 9 IL-76 uçağında, 8 sağlık ekibinin yanı sıra yaklaşık 100 virolog, epidemiyolojist ve çeşitli tıbbi ekipmanlar İtalya'ya gönderildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İtalya'ya gönderilen uzmanların, Afrika domuz gribi, şarbon ve ebola gibi salgınlarla mücadelede yer aldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin, Kovid-19 ile mücadele konsunda İtalya'ya gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

Rusya, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya'ya uzman ekip gönderdi

Moskova, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:13 Kaynak: AA

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