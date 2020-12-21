Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durdurdu - Son Dakika

Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durdurdu

21.12.2020 15:49
Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durdurdu, System.String[]

Rusya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını bir hafta durduracağını duyurdu.

Rusya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını bir hafta durduracağını duyurdu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile hava yolu ulaşımını bir haftalığına durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, 22 Aralık saat 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Rus ve İngiliz Kovid-19 aşı üreticileri iş birliği anlaşması imzaladı

Öte yandan, Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayını üreten Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rus merkezli ilaç şirketi R-Pharm, Kovid-19'a karşı mücadele konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın imzalanması nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg, AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriyev ve R-Pharm yetkilileri katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, yapılan iş birliği anlaşmasının önemine işaret ederek, "Tehlikeli virüsün yenileceği anı yakınlaştırmak için, uluslararası iş birliğinin tüm imkanlarını kullanmak önemlidir." dedi.

"Hepimiz, G-20 ve Birleşmiş Milletler seviyesinde girişimlerin birleştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Herkes, bu sürecin verimli olacağını ve talep göreceğini doğruluyor." diyen Putin, AstraZeneca'nın ürettiği aşının Rus üretimi "Sputnik V" aşı adayı ile birlikte kullanılacağını anımsattı.

Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg da "Sputnik V" aşısı ile AstraZeneca'nın ürettiği aşının benzer maddeleri içerdiğini ve ortak klinik deneylerin kısa zamanda başlayacağını belirtti.

Kovid-19 günlük vaka sayısı 29 bin 350 ile en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 bin 350 Kovid-19'un tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılırken, toplam vaka sayısı 2 milyon 877 bin 727'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 493 artarak 51 bin 351'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı da 19 bin 705 artışla 2 milyon 295 bin 362'ye ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 797 artarak 743 bin 697'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 75 artışla 10 bin 469 yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 süreci

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği Rusya'da, dün 28 bin 948 vaka tespit edilmiş, 11 Aralık'ta da 613 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük can kaybı yaşanmıştı.

Kovid-19'a karşı yeniden başvurulan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun getirildiği Rusya'da, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti. Kovid-19'a karşı toplu aşılama Moskova'da 5 Aralık'ta, ülkenin tüm bölgelerinde ise 15 Aralık'ta başlamıştı.

Koronavirüs, İngiltere, Aralık, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durdurdu - Son Dakika


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