Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

18.03.2022 12:22
Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde kamu binasını ve bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde kamu binasını ve bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23 gündür sürdürüyor. Rus ordusu bu kez ülkenin doğusunda Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk kentini hedef aldı. Donetsk Valisi Pavlo Krilenko yaptığı açıklamada, "Ruslar Kramatorsk şehrine bombalı saldırı düzenledi. Bombalar bir apartmana ve bir kamu binasına isabet etti. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Vali Krilenko, "Ruslar, ordular arası dürüst bir savaş sürdürmüyorlar. Ondan dolayı sivilleri hedef alıyorlar. Cezalarını çekecekler" ifadelerini kullandı. - KRAMATORSK

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı
Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı
Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı
Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı
Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

YORUMLAR
500
Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor

Kramatorsk, Ukrayna, Kamu, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:34:21. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement