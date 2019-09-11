Rusya: Kremlin Sarayı'nda CIA köstebeği olduğu yolundaki haberler yalan ve iftira

Rusya, Kremlin Sarayı'nda görevliyken CIA adına çalışan bir "köstebeğin", Washington'a "ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi olduğu" yolunda raporlar verdiğini öne süren haberlerin "yalan" ve "iftira" olduğunu bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basına yaptığı açıklamada, "Bu kişinin, söylendiği gibi seçime müdahale konusunda bir rolü olamaz, çünkü seçime müdahale edilmedi. Burada birer, birer yalan üzerine yalan inşa edilerek hakkımızda katlanarak iftira yapılıyor." ifadesini kullandı.