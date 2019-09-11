Son Dakika Haberleri: Rusya: Kremlin Sarayı'nda CIA köstebeği olduğu yolundaki haberler yalan ve iftira
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Rusya: Kremlin Sarayı'nda CIA köstebeği olduğu yolundaki haberler yalan ve iftira

41 dakika önce

Rusya, Kremlin Sarayı’nda görevliyken CIA adına çalışan bir “köstebeğin”, Washington’a ABD seçimlerine Rusya’nın müdahalesi olduğu yolunda raporlar verdiğini aktaran haberlerin “yalan” ve “iftira” olduğunu bildirdi.

Rusya: Kremlin Sarayı'nda CIA köstebeği olduğu yolundaki haberler yalan ve iftira, System.String[]

Rusya, Kremlin Sarayı'nda görevliyken CIA adına çalışan bir "köstebeğin", Washington'a "ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi olduğu" yolunda raporlar verdiğini öne süren haberlerin "yalan" ve "iftira" olduğunu bildirdi.


Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basına yaptığı açıklamada, "Bu kişinin, söylendiği gibi seçime müdahale konusunda bir rolü olamaz, çünkü seçime müdahale edilmedi. Burada birer, birer yalan üzerine yalan inşa edilerek hakkımızda katlanarak iftira yapılıyor." ifadesini kullandı.

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Kremlin Sarayı, Washington, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:15 
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