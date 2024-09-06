Rusya kripto hamlesiyle batı yaptırımlarına meydan okuyor

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Kremlin yönetimi, Blockchain teknolojisini kullanarak küresel finans sisteminde yeni bir denge kurmaya hazırlanıyor. Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yürütülen bu yeni finansal altyapı, ülkenin uluslararası ticarette kripto paraları etkin bir şekilde kullanmasına olanak tanıyacak. Bu girişim, Rusya'nın Batı yaptırımlarına karşı geliştirdiği en karmaşık strateji olarak dikkat çekerken, küresel ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in yayınlanan politika ve düzenleme raporu, Rusya'nın kripto para alanındaki son girişimlerini ortaya koydu. Rapora göre Rusya Merkez Bankası (CBR), ülkenin uluslararası ticarette kripto paraları kullanmasına ve batı yaptırımlarını aşmasına olanak tanıyacak finansal altyapıyı geliştirme çabalarına öncülük ediyor.

Bu strateji, Rus parlamentosunun yakın zamanda geçirdiği ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ağustos'ta imzalanan yeni mevzuatla destekleniyor. Söz konusu yasalar, kripto para madenciliğini yasallaştırıyor ve uluslararası ödemelerde kripto para kullanımına olanak sağlıyor. Bu düzenlemeler kapsamında kripto ödeme denemeleri Eylül ayında hayata geçirilecek.

Chainalysis raporunda "Kripto odaklı yasal çabalar, Rusya'nın batı yaptırımlarının baskısını hafifletmek ve özellikle artan jeopolitik gerilimler ortamında Rusya'nın uzun vadeli bir hedefi olan ABD dolarına bağımlılığı azaltmak için alternatif ödeme mekanizmaları geliştirme çabalarının bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre Rusya Merkez Bankası sınır ötesi kripto para işlemlerini denetleyecek. CBR aynı zamanda 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olan dijital rubleyi de test ediyor. Rapor ayrıca onaylı madencilik kuruluşlarının ticareti ödemek için kripto kullanabilmesine izin verileceğini de belirtiyor.

Chainalysis Soruşturma Direktörü Valerie Kennedy, konuyla ilgili "CBR, kripto parayı Rusya'nın finansal sistemine entegre etmek için bir girişime öncülük ediyor ve onaylı Rus işletmelerinin ve kuruluşlarının uluslararası ticarette dijital para birimlerini kullanmasına olanak tanıyan deneysel bir altyapı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Rapor, Rusya merkezli merkezi kripto para borsalarının sınır ötesi ödemeleri işlemek için kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Chainalysis, Tetchange, 100btc, Bitzlato, Suex ve Garantex gibi Rusya'nın en büyük KYC (Müşterini Tanı) uygulamayan borsalarının ana ofislerinin Moskova Uluslararası İş Merkezi'nde bulunduğunu ve potansiyel olarak yaptırımları aşan ödemeleri kolaylaştırmak için değerlendirilebileceğini ifade etti.

Chainalysis raporunda "Yeni mevzuat kapsamında, Rus hükümeti, büyük Blockchain ağlarındaki derin likiditesi göz önüne alındığında, Garantex gibi hizmetleri resmi veya gayri resmi olarak kullanabilir." açıklamasında bulunuldu.

Rapora göre kripto tabanlı yaptırım kaçırma için Exced borsasının kullanılabileceği de belirtiliyor. Exved, Garantex'in kurucusu Sergey Mendeleev ve eski KGB görevlisi ve medya patronu Alexander Lebedev tarafından kurulan InDeFi Bank ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Chainalysis, Exved'in yeni mevzuat Ağustos ayında yasalaşmadan önce bile ithalat ve ihracatı kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Blockchain analiz firması, Rusya'nın sınır ötesi ödemeler için yeni bir kripto ekosistemi kurma girişiminin soruşturmacılar için önemli bir karmaşıklık oluşturacağını ifade etti. Buna rağmen rapor Blockchain teknolojisinin doğasında var olan şeffaflığın, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınma taktikleri hakkında benzeri görülmemiş içgörüler sağlayacağını ekledi.

Chainalysis'e göre Rusya, BRICS topluluğu ile Blockchain tabanlı girişimler ve İran ile iş birliği içinde altına dayalı bir stablecoinin potansiyel lansmanı da dahil olmak üzere batı yaptırımlarını atlatmak için çeşitli yöntemleri araştırıyor.

Rusya'nın son dönemdeki bu değişimi, hükümetin daha önceki tutumundan önemli bir sapma olarak dikkat çekiyor. 2022 yılı gibi yakın bir tarihte Rusya Merkez Bankası (CBR), kripto paralara tamamen yasak getirilmesini savunuyordu. Ancak yeni mevzuata rağmen Rusya içinde yurt içi ödemelerde kripto para kullanımı yasağı hala yürürlükte.

Bu gelişmeler, küresel finans sisteminde önemli değişikliklere yol açabilecek potansiyele sahip. Rusya'nın Blockchain ve kripto para teknolojilerini kullanarak geliştirdiği bu yeni ekonomik strateji, uluslararası ticaretin geleceğini şekillendirebilir ve mevcut yaptırım rejimlerinin etkinliğini sorgulatan yeni bir dönemi başlatabilir.