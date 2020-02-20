ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda ödüller verildi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Üst düzey iş insanlarının katılım gösterdiği turnuvanın şampiyonu geçen yılın da galibi Moscow City Golf Kulübü oldu. Bu yıl turnuvanın ikincisi Zavidovo Golf Kulübü, üçüncüsü ise Links Golf Kulübü oldu.

Avrupa 'nın ilk ve tek tamamı aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve ünü Uluslararası düzeye ulaşan National Golf Club'da gerçekleştirilen turnuvaya Rusya'nın farklı bölgelerindeki 14 kulüpten 200 oyuncu katıldı. 3 gün süren turnuvaya Rusya'nın iş dünyasındaki önemli isimlerinin yanı sıra, CEO 'lar, golf kulüp sahipleri, iş insanları ve siyasetçiler katıldı. Davetliler, güneşli bir havada gerçekleşen turnuvanın keyfini çıkardı.

Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, "Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası gibi önemli bir turnuvaya üç yıldır ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Her yıl daha keyifli bir müsabakaya tanıklık ediyoruz ve ilerleyen yıllarda da bu heyecanı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.