Rusya Kuril Adaları'nda 50'den fazla askeri tesis inşa edecek - Son Dakika

Rusya'nın, Japonya sınırına yakın Kuril Adaları'nda 50'den fazla askeri tesis inşa edeceği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuril Adaları'nda bugüne kadar yaklaşık 30 askeri tesisin inşasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İnşa edilen askeri tesisler arasında bir tanesi bu yıl tamamlanacak olan 7 tane askeri konaklama binası bulunuyor. Toplamda, yakın gelecekte 51 tane askeri tesisin inşası tamamlanacak." ifadesine yer verildi.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.