Son Dakika Haberleri: Rusya: Kürtler ve Şam arasında arabulucuk yaptık
Son Dakika Dünya Rusya: Kürtler ve Şam arasında arabulucuk yaptık

Rusya: Kürtler ve Şam arasında arabulucuk yaptık

2 saat önce

Rusya: Kürtler ve Şam arasında arabulucuk yaptık: Kürtler kontrol ettikleri toprakları Şam’a devredecek

Rusya: Kürtler ve Şam arasında arabulucuk yaptık, System.String[]

Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği askeri operasyonun "kabul edilemez" olduğunu belirtti ve Moskova'nın önceden bu operasyonu onaylamadığını söyledi.


Abu Dabi'de basına konuşan Alexander Lavrentiev, Rusya'nın Suriye rejimi ve Kürtler arasında arabuluculuk yaptığı ve buna göre Kürtlerin kontrol ettikleri toprakları Esad rejimi askerlerine devredeceğini söyledi.

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Türkiye, Moskova, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:12 
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