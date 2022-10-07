Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak

07.10.2022 20:16
Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak

Kuzey Akım sızıntılarıyla ilgili inceleme sürecine dahil edilmeyen Rusya, kendi incelemesini başlatmayı planlıyor.

Kuzey Akım sızıntılarıyla ilgili inceleme sürecine dahil edilmeyen Rusya, kendi incelemesini başlatmayı planlıyor. Kremlin, Rusya'nın dışlanmasının, elde edilecek bulguların güvenilirliğini zedeleyeceği uyarısı yaptı.Rusya, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sabotaj sonucu meydana geldiği düşünülen sızıntılarla ilgili kendi incelemesini başlatmayı planladığını açıkladı. Rusya'nın, bu adımı, Danimarka ve İsveç tarafından yürütülen soruşturmalardan dışlanması nedeniyle atmaya karar verdiği belirtildi.

Cuma günü Rusya'nın Danimarka Büyükelçiliği de bir açıklama yaparak, Danimarka'nın başlattığı incelemeye Rusya'nın dahil edilmek istenmemesinin, elde edilecek bulguların güvenilirliğini zedelediği kaydedildi.

Öte yandan Moskova'nın, inceleme sürecinde yer almak amacıyla İsveç hükümetine bir mektup yazdığı bildirildi. Cuma günü İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " 6 Ekim'de Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin'in Başbakan Magdalena Andersson'a yazdığı bir mektup elimize ulaşmıştır. Mektupta, Rus makamları ve Gazprom şirketinin İsveç'in yürüttüğü soruşturmada yer alması talebinde bulunulmuştur" denildi. İsveç daha önce, Rusya'nın sürece dahil olma taleplerini reddetmişti.

İsveç ve Danimarka, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşımak üzere inşa edilen iki boru hattında geçen hafta başında meydana gelen dört sızıntının nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatmıştı. İsveç, "suç mahallinde" yaptıkları incelemede, boru hatlarında patlama gerçekleştiğine ilişkin kanıt elde ettiklerini duyurmuştu. Perşembe günü İsveç'in iç güvenlikten sorumlu devlet kurumu tarafından yapılan açıklamada, yapılan ön incelemenin, "ciddi sabotaj şüphesini güçlendirdiği" ifade edilmişti.

"Saklamak istedikleri bir şeyler var"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus temsilciler ve Gazprom'un dahil olduğu "kapsamlı ve açık bir soruşturma" için ısrarcı olacaklarını söylemişti. Zakharova, "İncelemeye boru hatlarının sahibinin tanıklık etmesine izin vermemek, saklanan bir şeyler olduğu anlamına geliyor" demişti.

Salı günü, Kuzey Akım 2 boru hattının İsviçre merkezli işletmecisi Nord Stream 2 AG de, sızıntılarla ilgili incelemeyi ancak boru hatlarındaki polis incelemesinin sona ermesi ve kordonun açılmasının ardından yapabileceklerini bildirmişti. Aynı gün Kuzey Akım 1'in işletmecisi Nord Stream AG de, Danimarka makamları tarafından kendilerine, inceleme izninin çıkmasının 20 iş gününü bulabileceği bilgisi verildiğini kaydetmişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu.

Reuters,AP/BÜ,BK

YORUMLAR
500
İsveç: 'Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi' İsveç: 'Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi' İsveç: Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz sızıntılarında sabotaj şüphesi güçlendi İsveç: Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz sızıntılarında sabotaj şüphesi güçlendi
Kaynak: Deutsche Welle

Danimarka, İnceleme, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:28:12. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement