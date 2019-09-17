Son Dakika Haberleri: Rusya, kuzey kore bayraklı kaçak avcı gemisine el koydu
Son Dakika Dünya Haber

Rusya, kuzey kore bayraklı kaçak avcı gemisine el koydu

54 dakika önce

Kuzey Kore bayraklı kaçak avcı gemisinden, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı sınır kontrol muhafıza gemisine yönelik açılan ateşte, 3 Rus muhafız yaralandı.

Rusya, kuzey kore bayraklı kaçak avcı gemisine el koydu, System.String[]
Kuzey Kore bayraklı kaçak avcı gemisinden, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı sınır kontrol muhafıza gemisine yönelik açılan ateşte, 3 Rus muhafız yaralandı.

Rus medyası olayın Rusya'nın Primorsky açıklarında, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede devriye faaliyetinde bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı sınır kontrol muhafıza gemisine, içinde 45'ten fazla Kuzey Koreli'nin bulunduğu kaçak avcı gemisinden ateş açıldığı; saldırıda, 3 muhafızın yaralandığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'nin gemiye el koyduğu ;21 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı belirtildi.


Kuzey Kore, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:04:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, kuzey kore bayraklı kaçak avcı gemisine el koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]