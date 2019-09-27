Son Dakika Haberleri: Rusya, kuzey kore'ye ait 3 balıkçı teknesini alıkoydu
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Rusya, kuzey kore'ye ait 3 balıkçı teknesini alıkoydu

12 dakika önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) Rus karasuları içerisinde kaçak avlandığını iddia ettiği 3 Kuzey Koreli balıkçı teknesini alıkoyarak, toplam 262 mürettebatı gözaltına aldı.

Rusya, kuzey kore'ye ait 3 balıkçı teknesini alıkoydu, System.String[]
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) Rus karasuları içerisinde kaçak avlandığını iddia ettiği 3 Kuzey Koreli balıkçı teknesini alıkoyarak, toplam 262 mürettebatı gözaltına aldı.

Rus haber ajansı Interfax'ın yayınladığı habere göre, gözaltına alınanlar ve balıkçı gemileri Nakhodka ve Posyet Limanlarına götürüldü ve haklarında yasal işlem yapıldı.


Japon Denizi, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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