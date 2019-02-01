Son Dakika Haberleri: Rusya, Kuzey Kore'ye Nükleer Santral Kurmayı Teklifi Etti

Rusya, Kuzey Kore'ye Nükleer Santral Kurmayı Teklifi Etti

1 saat önce

Rusya’nın ABD ile nükleer silâh programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore’ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Kim Jong-un yönetimine ABD ile anlaşması karşılığında gizli bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Buna göre, Moskova, Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarını […]The post Rusya, Kuzey Kore’ye nükleer santral kurmayı teklifi etti appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya, Kuzey Kore'ye Nükleer Santral Kurmayı Teklifi Etti, System.String[]
Rusya'nın ABD ile nükleer silah programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore'ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Kim Jong-un yönetimine ABD ile anlaşması karşılığında gizli bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Buna göre, Moskova, Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarını durdurma karşılığında ülkede nükleer enerji santralleri kurma sözü verdi.

ABD istihbaratı, Rusya'nın bu teklifini geçen yılın son aylarında tesbit etti. Teklifin bir parçası olarak da Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmek üzere kullanmasını engellemek için santrallerin Rusya tarafından işletileceği ve santrallerden ortaya çıkacak atık veya yan ürünlerin ise Rusya'ya nakledileceği iddia edildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 

Kuzey Kore, Rusya Federasyonu, Sektörel
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