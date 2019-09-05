Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebileceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzelerden üretebileceğini duyurdu.
"Elbette bu tip füzeleri üreteceğiz" diyen Putin, ancak bu tarz silahları ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konuşlandırmadan kendilerinin bu yönde bir adım atmayacaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:38
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