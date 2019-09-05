Son Dakika Haberleri: Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz
Son Dakika Dünya Haber

Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebileceğini duyurdu.

Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzelerden üretebileceğini duyurdu.


"Elbette bu tip füzeleri üreteceğiz" diyen Putin, ancak bu tarz silahları ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konuşlandırmadan kendilerinin bu yönde bir adım atmayacaklarını kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!
CNN'den Donald Trump'ı kızdıracak haber: Bir haftada 62 yanlış bilgi verdi ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya lideri Putin ABD'yi uyardı: Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzeler üretebiliriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]