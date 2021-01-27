Rusya lideri Putin'den Dünya Ekonomik Forumunda önemli mesajlar - Son Dakika

Rusya lideri Putin'den Dünya Ekonomik Forumunda önemli mesajlar

27.01.2021 16:12
Rusya lideri Putin'den Dünya Ekonomik Forumunda önemli mesajlar, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) yaptığı konuşmada, ABD ile New START anlaşmasının uzatılması konusuna yönelik, "Şüphesiz bu doğru yönde atılmış bir adım" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) yaptığı konuşmada, ABD ile New START anlaşmasının uzatılması konusuna yönelik, "Şüphesiz bu doğru yönde atılmış bir adım" dedi. Konuşmasında küresel sosyal medya şirketlerini de eleştiren Putin, bazı ülkelerde korona virüs aşısına erişilememesi durumunun küresel bir krize dönüşebileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans aracılığı ile katıldığı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında yaptığı konuşmada farklı konularda önemli mesajlar verdi. Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (New START) yönelik, "Şüphesiz bu doğru yönde atılmış bir adım" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden ile bu konuda prensipte uzlaşıldığını dile getiren Putin, "Ancak bir takım anlaşmazlıklar hala devam ediyor. Bilindiği gibi 20. yüzyılın özünde bu gibi sorunların çözümündeki isteksizlikler İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep oldu" dedi.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ

Putin küresel sosyal medya şirketlerini de eleştirerek, "Sosyal medya devlerinin işlerinin sınırlarının nerelere varabileceğini gördük, kendilerince kamu yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Sosyal medya devlerinin şimdi hükümetler ile rekabet ettiklerini görüyoruz. Tekel olma konumları, bu kurumların çıkarlarının toplumunkilerle aynı olup olmadığı konusu soru işaretleri oluşturuyor" diye konuştu.

"Tek kutuplu bir dünya düzeni kurma denemeleri geride kaldı" diyen Putin, "Söz konusu model, medeniyetin temellerine aykırı olurdu. Şu an dünyada çeşitli gelişim merkezleri oluşmuş durumda. Bu durumun anarşiye dönüşmemesi için de söz konusu merkezlerin çıkarlarının koordine edilmesi adına bir mekanizma oluşturulması mühim bir konu" ifadelerini kullandı.

KORONA VİRÜS AŞISINA ERİŞİM ÇAĞRISI

Putin konuşmasının büyük bir bölümünde dünyadaki ekonomik sorunlar ve korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Kimi ülkelerde korona virüs aşısına erişim olmaması dünya çapında bir tehdit haline gelebilir. Küresel ekonomide, politikada, sosyal hayatta ve teknolojide yaşanan köklü dönüşümleri fark etmemek zor. Korona virüs salgını uzun zaman önce yapılmamış yapısal değişikliklere teşvik etti. Bu da değişikliklerin uygulanması girişimlerini hızlandırdı" dedi.

Korona virüs salgınının daha önce dünyada biriken sorunları daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Putin, "Ekonomik kalkınma modellerinin ve araçlarının krizini görüyoruz" dedi. Bu sorunun çözümüne yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade eden Rusya lideri Putin, aksi halde dünyada sağ-sol radikalizmi, farklı radikal durumlar, birçok ülkelerin iç politikalarında sorunlar ve dünya kamuoyunda kutuplaşmaya gidilebileceğini dile getirdi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin'den Dünya Ekonomik Forumunda önemli mesajlar - Son Dakika


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