Rusya lideri Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı - Son Dakika

Rusya lideri Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı

02.12.2020 18:42
Rusya lideri Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki haftadan itibaren halka korona virüs aşısının uygulanması için talimat verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki haftadan itibaren halka korona virüs aşısının uygulanması için talimat verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan pandemi hastanelerinin açılışına telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir talimat verdi. Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı korona virüs aşısı hakkında konuşan Putin, "Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor" dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya hitaben konuşan Putin, "Bu hedefe ulaştığınızı düşünüyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı aşılama çalışmalarına başlamanızı rica ederim" dedi.

Putin ayrıca, aşının en büyük risk grubundaki kitle olan öğretmenler ve doktorlara uygulanmasını istedi. Putin'in konuşmasından sonra söz alan Golikova ise bu talimatı yerine getirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 401'e yükseldi. Son 24 saatte 589 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 41 bin 532'ye ulaştı.

(İHA)

Rusya lideri Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı
Rusya lideri Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı - Son Dakika


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