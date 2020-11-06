Putin Güvenlik Konseyi toplantısında Dağlık Karabağ sorununu ele aldı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı toplantıda Dağlık Karadağ sorununu ve korona virüs ile mücadele konularını ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki ofisinden telekonferans yolu ile Güvenlik Konseyi üyeleri olan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Rusya Devlet Başkanı'nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov ile toplantı yaptı. Kremlin Sarayı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaların yanı sıra ülkede korona virüse karşı alınan tedbirlerin ele alındığı ifade edildi.

PESKOV TOPLANTI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Rus basınına bilgi aktaran Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Toplantıda Dağlık Karabağ'daki sorunun çözümüne yönelik süren istişareler ve girişimler ele alındı. Konsey üyeleri ile Putin arasında bu konuda fikir alışverişi yapıldı" dedi.

Konseyin ülkede artmaya devam eden Covid-19'a karşı alınan önlemleri değerlendirdiğini ifade eden Peskov, "Bununla birlikte korona virüs salgınıyla ilgili durum konusunda detaylı bir görüşme yapıldı. Bu esnada ek mali destek gösterilmesine yönelik daha önce alınan tedbirler göz önünde bulundurularak, Rusya'nın bölgelerindeki durum üzerinde duruldu" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)