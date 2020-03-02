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Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herhangi bir ülke ile savaşmayacağını buna karşın diğer ülkelerin de Rusya ile savaş istemeyeceği bir zemin hazırlayacaklarını söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın herhangi bir ülke ile savaşmayacağını ve kimseye de Rusya ile savaşma zemini yaratmayacağını söyledi.
Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Putin, "Kimseye karşı savaşmayacağız. Kimsenin de bizimle savaşmak istemeyeceği koşullar yaratacağız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:24
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