Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın herhangi bir ülke ile savaşmayacağını ve kimseye de Rusya ile savaşma zemini yaratmayacağını söyledi.



Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Putin, "Kimseye karşı savaşmayacağız. Kimsenin de bizimle savaşmak istemeyeceği koşullar yaratacağız." ifadesini kullandı.