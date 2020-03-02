Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız - Son Dakika Dünya

Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herhangi bir ülke ile savaşmayacağını buna karşın diğer ülkelerin de Rusya ile savaş istemeyeceği bir zemin hazırlayacaklarını söyledi

Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın herhangi bir ülke ile savaşmayacağını ve kimseye de Rusya ile savaşma zemini yaratmayacağını söyledi.


Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Putin, "Kimseye karşı savaşmayacağız. Kimsenin de bizimle savaşmak istemeyeceği koşullar yaratacağız." ifadesini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheli, kanıtları yiyerek yok etmeye çalıştı
Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü Ürdün'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:08:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya lideri Putin: Kimse ile savaşmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]