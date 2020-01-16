Rusya lideri Putin, Mihail Mişustin'i yeni başbakan olarak atadı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Rusya lideri Putin, Mihail Mişustin'i yeni başbakan olarak atadı - Son Dakika Dünya

Rusya lideri Putin, Mihail Mişustin'i yeni başbakan olarak atadı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni başbakan olarak Mihail Mişustin'i atayan kararnameyi imzaladı.

Rusya lideri Putin, Mihail Mişustin'i yeni başbakan olarak atadı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni başbakan olarak Mihail Mişustin'i atayan kararnameyi imzaladı. Eski Başbakan Dimitri Medvedev, "Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için" dün tüm kabinesiyle birlikte istifasını vermişti.

Mişustin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'daki oylama sonrası yaptığı konuşmada, "Halkın değişimi hissetmeye başlaması gerekiyordu ama bu şu an (Rusya genelinde) gerçekleşmekten uzak" dedi.

Mişustin, hükümetin çok çalışacağını ve eleştirilere de açık olacağını söyledi.

53 yaşındaki Mişustin, 2010'dan bu yana Federal Vergi Hizmetleri adlı kurumun başkanı olarak görev yapıyordu ve hakkında çok ciddi şikayetler yapılan vergi sistemini etkin çalışan bir yapıya dönüştürmüştü.

Putin, Çarşamba günü Parlamento'da yaptığı yıllık konuşmasında siyasi sistem üzerinde önemli etkiler yaratacak bir dizi anayasal değişiklik önerisi açıkladı.

Rusya liderinin, bu değişikliklerle başkanlık süresinin sona ereceği 2024 yılı sonrasına hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.

Konuşulan senaryolardan birisi, Dimitri Medvedev'in de ikinci adamlığına getirildiği Güvenlik Konseyi'nin görev ve yetkilerinin artırılarak, başındaki ismin de devlet başkanından daha güçlü olacağı bir düzene geçileceği yönünde.

Putin'in dün önerdiği anayasa değişiklikleri arasında, Güvenlik Konseyi'nin yetkilerinin artırılması ve anayasa koruması altında resmi bir devlet kurumuna dönüştürülmesi de yer alıyordu.

Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:55 
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