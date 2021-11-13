Üye Girişi
Rusya lideri Putin: "NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma""Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim" - Son Dakika

Rusya lideri Putin: "NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma""Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim"

13.11.2021 13:28

- Rusya lideri Putin: "NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma" "Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO ve ABD'nin Karadeniz'deki tatbikatları, bize karşı ciddi bir meydan okuma" dedi.

- Rusya lideri Putin: "NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma"

"Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO ve ABD'nin Karadeniz'deki tatbikatları, bize karşı ciddi bir meydan okuma" dedi. Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun Rusya'daki Yamal gaz boru hattının kendi ülkeleri üzerinden geçtiğini hatırlatarak Batılı ülkelerden yaptırım gelmesi durumunda Avrupa'ya giden gazı kesebileceğini söylemesine yönelik, "Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Ama galiba bunu yapabilir. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda Karadeniz'deki NATO donanmasının varlığından Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizine dair birçok değerlendirmede bulundu. ABD'ye ait savaş gemilerinin NATO görevi çerçevesinde Karadeniz'e girmesi ve NATO'nun Karadeniz çevresindeki tatbikatlarını, kendilerine karşı bir meydan okuma olarak gördüklerini ifade eden Putin, "ABD ve NATO müttefikleri, Karadeniz'de plansız eylemler gerçekleştiriyor. Üstelik bu tatbikatlar için oldukça güçlü bir şekilde oluşturulan donanma grubu ve hava güçleri de tatbikata katılıyor. Bu bizim için ciddi bir meydan okuma" dedi. Putin, "Savunma Bakanlığımızın plansız tatbikatların aynısını yapma önerisi vardı. Ancak ben bu önerinin uygunsuz olduğunu ve bölgedeki gerilimin daha da arttırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gevşememize izin vermediklerini hissediyoruz ancak bırakalım gevşemediğimizi de bilsinler" ifadelerini kullandı.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Batıyı sorumlu tuttu

Avrupa ülkelerine geçmek üzere Belarus-Polonya sınırına dayanan 2 bine yakın göçmenin durumuna değinen Putin, "İnsani nitelikli meseleler söz konusu. Olanlara baktığımda öncelikle de çocuklar için üzülüyorum" dedi. Mülteci krizinde Batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, "Göçmenlerle ilgili bu krizlerin kaynağını unutmayalım. Bu sorunları başlatan Belarus mu? Hayır, bunlar Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin kendilerinin neden olduğu sorunlar. Bu sorunlar hem siyasi, hem askeri hem de ekonomik nitelikli" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın göçmen kriziyle ilgisi yok"

Batılı ülkelerin, mültecilerin Rus havayolu şirketleri ile taşındığına dair iddialara cevap veren Putin, "Bu konuyla ilgimiz olmadığını herkesin bilmesini isterim. Herkes çeşitli nedenlerle ve hiçbir somut gerekçe göstermeden bize sorumluluk yüklemeye çalışıyor. Hiçbir şirketimiz taşıma yapmıyor" dedi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus havayolu şirketi Belavia'nın da göçmenleri sınıra taşımadığını söylediğini hatırlatan Putin, bu şirketin uçuşlarının da genelde Avrupa ülkelerine yapıldığını dile getirdi.

"Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim"

Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Rusya'daki Yamal gaz boru hattının kendi ülkeleri üzerinden geçtiğini hatırlatarak Batılı ülkelerden yaptırım gelmesi durumunda Avrupa'ya giden gazı kesebileceğini söylemesini de değerlendirdi. Putin, "Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Son zamanlarda Aleksandr Lukaşenko ile iki kez görüştüm, bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Ama galiba bunu yapabilir. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim" dedi.

Rusya lideri Putin: NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim
Rusya lideri Putin: NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim
Rusya lideri Putin: NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim
Rusya lideri Putin: NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Karadeniz, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin: 'NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma''Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim' - Son Dakika


Son Dakika

Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin 14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı 13:21 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor

Son Dakika Haberleri
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı         
14:03
Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı         
13:36
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?         
11:10
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya lideri Putin: "NATO'nun, Karadeniz tatbikatları bize karşı ciddi bir meydan okuma""Gaz kesme konusunu Lukaşenko ile görüşeceğim" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement