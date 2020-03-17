Rusya Ligi korona virüs nedeniyle ertelendi

Rusya hükümeti tarafından, korona virüs nedeniyle Rusya Premier Ligi dahil tüm spor müsabakaları ertelendi.



Rusya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda Rusya Premier Lig, Rusya Hokey Ligi, Rusya Basketbol ligi gibi birçok spor organizasyonunun 10 Nisan tarihine kadar ertelendiği açıklandı. Rusya'da 10 Nisan tarihine kadar korona virüse karşı önleyici tedbirler alınırken, ülke genelinde eğitim ve öğretime de ara verildiği duyurulmuştu. - MOSKOVA