Rusya, Linkedln CEO'su Ryan Roslansky Dahil Birçok Kişiyi Yasakladı - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, 29 ABD vatandaşının ülkeye girişlerini yasaklayan bir liste yayınladı.

Mark Zuckerberg ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de ülkeye girişi yasaklananlar arasındaydı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Zuckerberg, Harris ve diğerlerinin süresiz olarak yasaklanacağını bildirdi.

İlginç bir şekilde Rusya, LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky'yi de yasaklılar listesine koymaya karar verdi.

LinkedIn, Ukrayna'daki savaş söz konusu olduğunda ilgi odağı olmaktan büyük ölçüde kaçınmıştı.

Ancak bir ay önce Roslansky, Rusya'nın işgalini "yasadışı ve haksız" olarak kınayan yazılı bir açıklama yapmıştı. Rusya bu bildirim nedeniyle LinkedIn'nin CEO'sunu yasakladığı bildirildi.

Rusya, Mark Zuckerberg ve Linkedln CEO'su Ryan Roslansky Ülkeye Girişini Yasakladı

Başka bir sosyal medya platformu olan Twitter CEO'su Parag Agrawal Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmadı.

Twitter özellikle son dönemde, Rus yetkililer hakkında gelen haberleri filtreleyip öğle yayınladığı biliniyor.

Rusya'nın Zuckerberg'in ülkeye girişini yasaklaması, Rusya'nın daha önce Facebook ve Instagram'ı aşırılık yasası kapsamında yasaklamış olmasından kaynaklanıyor. Rusya'da yaygın olarak kullanılan uygulamalar olan Facebook ve Instagram, "aşırılıkçı faaliyetlerde bulunmakla" suçlandı.

Ancak Rusya, uygulamanın iletişim için kullanıldığını ve bir yanlış iletişim kaynağı olmadığını belirterek bir diğer Facebook kuruluşu olan WhatsApp'ı yasaklamadı.

Meta şirketi, özellikle son dönemde kullanıcıların Rusya devlet başkanı Putin hakkında farklı iddialarda bulunmasına ve Instagram ve Facebook üzerinden yayınlanmasına izin veriyor.