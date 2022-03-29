Rusya, Litvanyalı, Letonyalı ve Estonyalı toplam 10 diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplam 10 Rus diplomatı sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya karşılıklılık ilkesi kapsamında yanıt vererek, Litvanyalı 4, Letonyalı 3 ve Estonyalı 3 diplomatı sınır dışı etti.

Baltık ülkeleri olan Letonya, Litvanya ve Estonya, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıları gerekçe göstererek koordineli olarak 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan söz konusu ülkelere misilleme geldi. Baltık ülkelerinin Moskova'daki büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 10 diplomatını sınır dışı eden ülkelere "karşılıklılık ilkesi" gereği yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Karşılıklılık ilkesine dayalı olarak, Litvanya Büyükelçiliği'nin 4 çalışanı, Letonya Büyükelçiliği'nin 3 çalışanı, Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg'taki başkonsolosluğundan 3 toplamda 10 kişinin akreditasyonu iptal edildi. Rus diplomatik misyon üyelerinin Baltık ülkelerinden ayrılması için tanınan süreyle aynı zamanda Rusya topraklarından ayrılmaları talep edildi" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)