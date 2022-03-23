Rusya, Lugansk'ta petrol işleme tesisini vurdu - Son Dakika
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Rusya, Lugansk'ta petrol işleme tesisini vurdu

23.03.2022 01:10

- Rusya, Lugansk'ta petrol işleme tesisini vurdu Rusya ordusu, Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde yer alan bir petrol işleme tesisini hedef aldı.

- Rusya, Lugansk'ta petrol işleme tesisini vurdu

KİEV - Rusya ordusu, Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde yer alan bir petrol işleme tesisini hedef aldı. Bombardıman sonrası tesiste yangın çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 28 gündür devam ediyor. Ukrayna'daki askeri merkezlerin yanı sıra stratejik noktalar da Rus bombardımanı altında kaldı. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki bir petrol işleme tesisini bombaladı. Bombardıman sonrası tesis alevlere teslim olurken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları başlattı. Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya, Lugansk'ta petrol işleme tesisini vurdu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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