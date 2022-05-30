Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu - Son Dakika
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Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu

30.05.2022 15:30
Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef almasının ardından bir Fransız gazeteci hayatını kaybetti.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef almasının ardından bir Fransız gazeteci hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivilleri tahliye edecek aracı vurdu. Bölgede tahliye haberi yapan Fransız gazeteci de Rus askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergey Gayday, "Bugün zırhlı tahliye aracımız bölgeden 10 sivili alacaktı. Tahliye sırasında Rus askerleri saldırdı. Bir Fransız gazeteci boynundan yaralanarak hayatını9 kaybetti. Bir polis memuru da kaskı sayesinde kurtuldu. Tahliyeyi resmi olarak durduruyoruz" dedi.

(İHA)

Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu
Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu
Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu
Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu

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Kaynak: İHA

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