Rusya: Lviv'de ABD ve Avrupa'dan gelen silahların bulunduğu merkezi vurduk - Son Dakika
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Rusya: Lviv'de ABD ve Avrupa'dan gelen silahların bulunduğu merkezi vurduk

18.04.2022 21:29
Rusya: Lviv'de ABD ve Avrupa'dan gelen silahların bulunduğu merkezi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lviv şehrinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerinden teslim edilen silahların bulunduğu lojistik merkezi vurduklarını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lviv şehrinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerinden teslim edilen silahların bulunduğu lojistik merkezi vurduklarını öne sürdü.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesinde Vasilkiv yerleşim biriminde büyük bir cephaneliği yok ettiklerini belirten Konaşenkov, "Sabahleyin, Rus hava kuvvetlerinin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeleriyle Lviv yakınlarında Ukrayna ordusunun Lojistik Kuvvetleri Komutanlığının 124. Müşterek Destek Merkezi vuruldu. Burada, son 6 gün içinde ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya teslim edilen büyük miktarda yabancı silah partisinin bulunduğu lojistik merkezi yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rus hava ve uzay kuvvetlerinin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli roketlerle bir gün içerisinde Ukrayna'ya ait 16 askeri nesneyi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, operasyonel hava birliğinin ise 84 askeri nesneyi vurduğunu aktardı.

Konaşenkov, bunlar arasında Dnipro'da Toçka-U taktik füzeleri başlığı onarım fabrikası, bölgesel savunma taburu komuta merkezi ve cephanelikler olduğunu ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 331 askeri nesneyi ateş altına aldığını dile getiren Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 139 uçak, 483 insansız hava aracı, 250 hava savunma füze sistemi, 2 bin 337 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 1009 obüs ve havan topu, 2 bin 196 özel askeri araç imha edildi." dedi.

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Kaynak: AA

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