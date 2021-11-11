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Rusya, Mali'ye askeri destek vermeye devam edecek - Son Dakika

Rusya, Mali'ye askeri destek vermeye devam edecek

11.11.2021 18:00
Rusya, Mali'ye askeri destek vermeye devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali'ye askeri alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali'ye askeri alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Lavrov, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın Mali ile uzun bir askeri ve teknik iş birliği geçmişi olduğunu anımsatan Lavrov, yönetimin terör tehdidini etkili bir şekilde püskürtebilmesi için Mali hükümetine, Mali Silahlı Kuvvetlerine uygun ekipman, teçhizat, mühimmat, silah sağlama geleneklerini sürdürdüklerini bildirdi.

Fransa'nın bölgedeki varlığını azaltma kararı ve teröristlerin varlıklarının göz önüne alınması halinde ülkedeki tehdidin artabileceğini belirten Lavrov, "Hem askeri malzeme temini yaparak hem de Malili subayları Savunma Bakanlığı yüksek eğitim kurumlarında eğiterek Mali ordusuna her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Mali hükümetinin paralı savaşçı hizmeti veren Rus güvenlik şirketi Wagner'e müracaat ettiği iddialarıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, konunun Mali hükümetinin yetkisinde olduğunu hatırlattı.

Lavrov, "Rus vatandaşları tarafından oluşturulan bu tür yapıların faaliyetleriyle hiçbir ilgimiz yok. Onlar kendileri bağımsız olarak sözleşmeler yapıyorlar. Eğer bu sözleşmeler egemen devletlerin meşru hükümetleri ile imzalanıyorsa, burada olumsuz ne olabilir, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Askeri iş birliği ve güvenlik alanında hizmet sağlayan özel güvenlik şirketleri pazarının, uzun zaman önce Batı ülkeleri tarafından oluşturulduğunu kaydeden Lavrov, bu pazarda ABD'nin lider olduğunu, bu şirketlerde ise farklı ülkelerden on binlerce insanın bulunduğunu dile getirdi. Fransa, İngiltere gibi ülkelerin de bu yapılara sahip olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu savaşçıların sadece Afrika'da değil, Rusya'ya yakın yerlerde hizmet verdiğini anlattı.

Lavrov, bu konunun Rusya'nın imajına zarar verdiğini düşünmediğini dile getirdi.

"Askeri güvenlik şirketleriyle sözleşmemiz yok"

Mali Dışişleri Bakanı Diop da Moskova'da, Fransa ile Mali ilişkilerini müzakere etmek için değil, Rusya ile Mali ilişkilerini inşa etmek için bulunduğunu vurguladı.

Özel askeri güvenlik şirketi ile iş birliği konusuna da değinen Diop, Fransız meslektaşları ile iletişim kurduklarını ve özel bir askeri şirket ile herhangi bir sözleşme imzalanmadığını doğruladığını ifade etti.

Diop, "Şu ana kadar herhangi bir sözleşme olmadığını söyleyebilirim. Bu hikaye Mali'ye karşı yürütülen karalama kampanyasının bir parçasıdır." şeklinde konuştu.

Rusya ile ilişkiler konusunda ise egemen bir devlet olarak, herhangi bir devletle iş birliği yapma hakları olduğuna dikkati çeken Diop, "Halkımızın çıkarlarını koruyoruz. özel güvenlik şirketleri ile iş birliği konusu bizi rahatsız etmiyor. Bölgemizin, sakinlerimizin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda endişeliyiz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Mali'ye askeri destek vermeye devam edecek - Son Dakika


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