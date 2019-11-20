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Rusya, Malka adlı topu test etti

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, menzili 47,5 kilometre mesafeye kadar ulaştığı belirtilen 2C7M Malka adlı devasa topu test etti.

Rusya, Malka adlı topu test etti, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, menzili 47,5 kilometre mesafeye kadar ulaştığı belirtilen 2C7M Malka adlı devasa topu test etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kemerovo bölgesinde 2C7M Malka adlı topu test etti. Topun, 47,5 kilometre menzili olduğu, 203 milimetre genişliğinde ve 110 kilogramlık mermi atabildiği belirtildi. 46,5 ton ağırlığındaki devasa topun, iki tür nükleer cephaneyi de kullabildiği duyuruldu.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
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