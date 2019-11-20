Rusya, Malka adlı topu test etti
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, menzili 47,5 kilometre mesafeye kadar ulaştığı belirtilen 2C7M Malka adlı devasa topu test etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
Rusya Savunma Bakanlığı, menzili 47,5 kilometre mesafeye kadar ulaştığı belirtilen 2C7M Malka adlı devasa topu test etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kemerovo bölgesinde 2C7M Malka adlı topu test etti. Topun, 47,5 kilometre menzili olduğu, 203 milimetre genişliğinde ve 110 kilogramlık mermi atabildiği belirtildi. 46,5 ton ağırlığındaki devasa topun, iki tür nükleer cephaneyi de kullabildiği duyuruldu.
Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor