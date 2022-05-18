Rusya: Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan 959 Ukraynalı asker teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son iki günde Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından 959 Ukraynalı askerin teslim olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuşatılan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki Ukrayna askerlerinin durumuyla ilgili bilgi veren Konaşenkov, fabrika sahasında bulunan Ukrayna askerleri ve Azov taburu mensuplarının teslim olmaya devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, "Bir gün içinde, 29'u yaralı 694 savaşçı, 16 Mayıs'tan bu yana 80'i yaralı olmak üzere 959 savaşçı teslim oldu. Yaralılardan 51'i ihtiyaç duyduğu için (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novoazovsk'ta hastaneye yerleştirildi." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarını sürdürdüğüne işaret eden Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk'te Soledar yerleşim birimi yakınlarında bölge savunma karargahı dahil, 2 komuta merkezi, Krasnogorovke ve Mıkolayiv'de Avrupa ülkelerinden gelen yabancı paralı savaşçı birliği dahil Ukrayna askeri teknik araçların ve birliklerin bulunduğu 31 alanın vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Bunun dışında Dnipro askeri havaalanında 2 Ukrayna Su-24 savaş uçağı, Mikolayiv civarında S-300 hava savunma füze sistemi, Donetsk'te Bahmut, Soledar, Pokrovskoe, Ugledar yerleşim birimlerinde 4 füze, topçu silahları ve mühimmatların bulunduğu cephanelik imha edildi." dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi, asker ve silahların bulunduğu 41 alan ve Ugedar yerleşim birimindeki bir cephaneliği yok ettiğini dile getiren Konaşenkov, bu saldırıların sonucunda 270'ten fazla Ukraynalı milliyetçi gücün ve 54 askeri teknik aracın vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin Podgornoye yerleşim birimi yakınlarında ABD yapımı 155 milimetrelik "M777" model obüsün bulunduğu yer dahil 147 topçu mevzilerinin vurulduğunu belirterek, Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk'te Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25, Harkiv'de 1 adet Mig-29 savaş uçağını havada vurduğunu söyledi.

Harkiv, Donetsk, Herson bölgelerinde 15 Ukrayna insansız hava aracının yok edildiğini bildiren Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 172 uçak, 125 helikopter, 927 insansız hava aracı, 311 hava savunma füze sistemi, 3 bin 139 tank ve zırhlı araç, 389 çok namlulu roketatar, 1548 obüs ve havan topu, 2 bin 997 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.