Rusya: Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan toplam 1730 Ukraynalı asker teslim oldu - Son Dakika
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Rusya: Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan toplam 1730 Ukraynalı asker teslim oldu

19.05.2022 13:39
Rusya: Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan toplam 1730 Ukraynalı asker teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son üç günde Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından 1730 Ukraynalı askerin teslim olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son üç günde Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından 1730 Ukraynalı askerin teslim olduğunu söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki Ukrayna askerlerinin durumu ile ilgili bilgi veren Konaşenkov, "Son bir gün içinde milliyetçi Azov taburundan 771 savaşçı teslim oldu. 16 Mayıs'tan bu yana 80'i yaralı olmak üzere toplam 1730 savaşçı teslim oldu." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, yaralı askerlerin Novoazovsk'ta hastanede tedavi edildiğini kaydetti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 7 komuta merkezinin, 11 cephanelik ile asker ve teknik araçların bulunduğu alanların vurulduğunu ifade etti. Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemleri ve Donetsk'te Buk-M1 hava savunma füze sistemlerinin bazı bölümlerinin yok edildiğini aktardı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 58 bölgede 340'tan fazla milliyetçi silahlı gücü vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Harkiv ve Herson bölgelerinde 15 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiklerini belirtti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar, 172 uçak, 125 helikopter, 942 insansız hava aracı, 313 hava savunma füze sistemi, 3 bin 158 tank ve zırhlı araç, 395 çok namlulu roketatar, 1562 obüs ve havan topu, 3 bin 26 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya: Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan toplam 1730 Ukraynalı asker teslim oldu - Son Dakika
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