Son dakika haberi! Rusya: "Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rusya: "Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu"

13.04.2022 12:30

Son dakika gelişmesine göre - Rusya: "Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de bin 26 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu öne sürdü.

- Rusya: " Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de bin 26 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşa yönelik son durumu paylaştı. Sözcü Konaşenkov, gece boyunca yüksek hassasiyetli füzelerle denizden ve havadan Sadovoe ve Chudnov yerleşim yeri yakınlarındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 büyük füze ve top deposu ile Mirgorod askeri hava üssünde bulunan 2'si Mi-24, 2'si Mi-8 olmak üzere 4 helikopterin imha edildiğini belirtti. Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'nın 46 askeri unsurunu vurduğunu aktaran Konaşenkov, bunlar arasında Borovoe yakınında 2 komuta noktası ve 1 radar istasyonu, 2 çoklu roketatar ve diğer askeri teçhizatın yer aldığını söyledi. Konaşenkov ayrıca Rus hava savunma sisteminin Afanasevka üzerinde Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini aktardı. Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik 693 hedefi vurduğunu söyleyen Konaşenkov, 24 Şubat'tan bu yana toplam bilançoyu da açıkladı.

"2 bin 169 tank ve diğer zırhlı araçlar ile 130 uçak ve 103 helikopter imha edildi"

Konaşevkov, bugüne kadar Ukrayna ordusunun verdiği zayiata değinerek, "Toplamda 130 uçak ve 103 helikopter, 244 adet S-300, Buk-M1, Osa AKM hava savunma sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 169 tank ve diğer zırhlı araçlar, 243 çok namlulu roketatar, 931 obüs ve havan topu ile 2 bin 76 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.

"Mariupol'de bin 26 Ukraynalı asker teslim oldu"

Konaşenkov ayrıca bazı Ukraynalı askerlerin teslim olduğunu öne sürerek, "Mariupol şehrinde 36. Deniz Tugayına bağlı bin 26 Ukraynalı asker, Rus Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin başarılı eylemleri sonucunda gönüllü olarak silahlarını bıraktı ve teslim oldu. Bunların arasında 162 subayın yanı sıra 47 kadın asker de yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Rusya: Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu
Son dakika haberi! Rusya: Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu
Son dakika haberi! Rusya: Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Rusya: 'Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu' - Son Dakika


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