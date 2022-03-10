"Rusya Mariupol'de Çocuk Hastanesini Vurdu" - Son Dakika
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"Rusya Mariupol'de Çocuk Hastanesini Vurdu"

10.03.2022 10:43

Ukrayna, güneydeki Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilmesi için uzlaşılan ateşkes sırasında, Rusya'nın bir çocuk hastanesini hava saldırısıyla vurduğunu belirtti.

Ukrayna, güneydeki Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilmesi için uzlaşılan ateşkes sırasında, Rusya'nın bir çocuk hastanesini hava saldırısıyla vurduğunu belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Twiter'dan yaptığı açıklamada saldırıyı "acımasız" olarak niteledi ve "Rus birlikleri doğrudan doğum hastanesini hedef aldı. Halk, çocuklar enkaz altında" dedi. Rusya sivillerin Mariupol'den ve kuşatma altındaki diğer kentlerden güvenli şekilde çıkabilmeleri için ateşi durduracağını bildirmişti

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Kaynak: DailyMotion.com

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