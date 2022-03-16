Rusya, Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatroyu vurdu - Son Dakika
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Rusya, Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatroyu vurdu

16.03.2022 22:28

Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan Drama Tiyatrosu Rus ordusu tarafından vuruldu.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan Drama Tiyatrosu Rus ordusu tarafından vuruldu. Tiyatro binasında binden fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 21'inci gününde devam ederken, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiç bir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

"ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR"

Tiyatro binasında yüzlerce kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Rus işgalciler Mariupol'ün merkezindeki en büyük tiyatroyu hedef aldı. Sığınak olarak kullanılan ve yüzlerce insanın sığındığı Drama Tiyatro binasını Rus uçakları bombaladı. Bu korkunç ve insani olmayan hareketin sonuçlarını tespit edebilmek imkansız, çünkü halen çatışmalar sürüyor. Bildiğimiz tek şey bombardımandan sonra tiyatronun merkezinin yıkıldığı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırma devam ediyor. Deniz kenarındaki bir şehirde Rus işgalcilerin sebep olduğu yıkımı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

"BİNDEN FAZLA KİŞİ SAKLANIYORDU"

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, tiyatronun sayı ve büyüklük bakımından şehir merkezindeki en büyük sığınak olduğunu ifade ederek, "Ön verilere göre, burada binden fazla kişi saklanıyordu. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor" dedi.

Andriushchenko ayrıca, kentin sürekli bombalanması nedeniyle enkazı kaldırmak için bölgeye gidilmesinin zor olduğunu açıkladı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Kaynak: İHA

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