Rusya: Mariupol'de Ukraynalı güçlerin ve sivillerin tahliyesi için açılan koridor kullanılmadı - Son Dakika
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Rusya: Mariupol'de Ukraynalı güçlerin ve sivillerin tahliyesi için açılan koridor kullanılmadı

20.04.2022 23:50
Rusya: Mariupol'de Ukraynalı güçlerin ve sivillerin tahliyesi için açılan koridor kullanılmadı

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.

Mizintsev yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, sivillerin tahliyesi için sadece insani amaçlarla Moskova saati ile 14.00'ten itibaren Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından bir insani koridor açtığını belirtti.

Rus ordusunun, bu bölgede bulunan Ukrayna silahlı güçleri ve yabancı paralı savaşçıların silah bırakıp teslim olmalarını teklif ettiğini kaydeden Mizintsev, "İlan edilen insani operasyonun Kiev yetkilileri tarafından alaycı bir şekilde kesintiye uğradığını, kimsenin belirtilen koridoru kullanmadığını belirtmek zorundayız. Milliyetçi taburların komutanları, kendilerini ve astlarının hayatlarını kurtarmak için bu fırsatı da kullanmadılar. Aynı zamanda Kiev makamları Rus girişimlerini görmezden geldi, Ukraynalı askerlere insanlık dışı bir tutum sergiledi, onlara anlamsız direnişi durdurma emri vermedi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya: Mariupol'de Ukraynalı güçlerin ve sivillerin tahliyesi için açılan koridor kullanılmadı - Son Dakika
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