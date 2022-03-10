Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu - Son Dakika
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Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu

10.03.2022 13:51
Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde sivil yerleşim yerlerini havadan hedef aldı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde sivil yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15. gününde devam ediyor. Dün akşam saatlerinde çocuk hastanesi dahil farklı yerleşim yerlerine saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, hava saldırısında yerleşim yerlerinin vurulduğu ve bazı evlerin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı. - MARIUPOL

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Mariupol, Ukrayna, Saldırı, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu - Son Dakika


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