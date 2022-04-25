Rusya: Mariupol'deki Azovstal'dan sivillerin çıkması için engel yok - Son Dakika
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Rusya: Mariupol'deki Azovstal'dan sivillerin çıkması için engel yok

25.04.2022 15:29
Rusya: Mariupol'deki Azovstal'dan sivillerin çıkması için engel yok

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda sivillerin çıkması için herhangi bir engel bulunmadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda sivillerin çıkması için herhangi bir engel bulunmadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamada, Azovstal'dan sivillerin tahliyesi için daha önce açılan koridorun 21 Mart'tan bu yana açık olduğunu belirtti.

Rus ordusunun bugün yerel saat ile 14.00'ten itibaren bu bölgede tek taraflı geçici ateşkes kararı aldığına da işaret eden Mizintsev, birliklerin daha güvenli mesafeye çekildiğini ve sivillerin istediği yöne çıkması için şartların sağlandığını kaydetti.

Mizintsev, " Rusya Federasyonu, sivillerin Azovstal'dan çıkışı için herhangi bir engel bulunmadığını kamuoyuna resmen beyan eder." ifadelerini kullandı.

Sahadaki yer altı sığınaklarında Ukrayna birliklerinin elinde siviller varsa bunları bırakmaları hususunu yarım saatte bir radyo aracılığıyla duyurduklarına dikkati çeken Mizintsev, Kiev yönetimine de bu bilginin iletildiğini aktardı.

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Mariupol, 21 Mart, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Mariupol'deki Azovstal'dan sivillerin çıkması için engel yok - Son Dakika


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